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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر لسفير توجو بالمغرب: أبناء إفريقيا يحظون باهتمام خاص من الإمام الأكبر

لقاء وكيل الأزهر
لقاء وكيل الأزهر بسفير دولة توجو بالمغرب

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

قال وكيل الأزهر، إن أبناء توجو الملتحقين بالأزهر الشريف يتمتعون بمتابعة ورعاية خاصة، مبينا أن مؤسسة الأزهر تقوم على تعليم علوم الدين واللغة العربية ، من خلال منهج وسطي مستنير، مما أكسبه مكانة خاصة في العالم كله، موضحا أن الأزهر يدرس فيه ٥٩ طالب من دولة توجو. 

وأضاف د.الضويني، أن الأزهر يفتح أبوابه للأئمة والوعاظ ليتلقون تدريبا على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتزويدهم بمنهج التحصين من الوقوع في التطرف أو التشدد، من خلال تلقي التدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر يولي أبناء قارة أفريقيا اهتماما خاصا، لذا وجه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتخصيص منح علمية لدراسة علوم الطب أو الصيدلة أو الهندسة لأبناء قارة أفريقيا بجامعة الأزهر، وأنه تم تخصيص ٣ منح علمية لطلاب توجو.

من جانبه ، قدم ميسان أماكوي، سفير توجو بدولة المغرب، الشكر للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر باسم الرئيس والشعب التوجولي على رعايتهم لأبناء توجو وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر مؤسسة كبيرة وأسهمت في تغيير جذري في طلاب توجو، مبينا أن بلاده تعتز كثيرا بطلاب توجو الدارسين بالأزهر الشريف ويعولوا عليهم كثيرا.

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