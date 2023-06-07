السعودية تستقبل الشركات الصناعية الكبرى لبحث التحديات وإيجاد الحلول

استقبلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مقرها الرئيسي بالرياض، وفداً من عدة شركات صناعية كبرى، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتواصل وبحث الفرص والتحديات التي تجمع الهيئة بالشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” استعرضت الهيئة خلال اللقاء أبرز الأدوار والمهام والممكنات التي تقدمها للصناعة والتعدين، بعد ذلك قام الوفد بجولة ميدانية في مختبرات الهيئة والمركز الوطني للقياس والمعايرة للاطلاع على ما تقدمه من أنشطة وخدمات.



وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والشركات التالية: صدارة للكيميائيات، معادن للفوسفات، معادن للألمنيوم، التصنيع، الصحراء العالمية للبتروكمياويات، بما يحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي بين كافة الجهات، لرفع التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات الصناعية الوطنية نحو تحقيق مستهدفات مستقبل الصناعة والتعدين في المملكة.