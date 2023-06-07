تفاصيل إطلاق تحيا مصر قافلة لرعاية 8 آلاف أسرة بحلايب وشلاتين.. فيديو

قال هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق قافلة الدعم الاجتماعي لرعاية 8 آلاف أسرة في حلايب وشلاتين وأبو رماد؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات.



وأوضح هشام خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، القافلة ستستمر لمدة 5 أيام متواصلة للوصول إلى الأسر المستهدفة.



وأشار إلى أن الصندوق نفذ أكبر حملة للكساء بهدف توزيع ملايين من قطع الملابس بالإضافة إلى إقامة 12 معرضا في 12 محافظة.



وتابع أن صندوق تحيا مصر وزع 450 ألف قطعة ملابس على الطلاب في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن قوافل الحماية الاجتماعية تُعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني.



