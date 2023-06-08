وضع أعرج لن يستمر.. الخارجية: لن تتحكم دولة واحدة فى نهر النيل

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الدولة المصرية تريد التنمية والخير للشعب الأثيوبي.

وأضاف أبو زيد خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، أن الدولة المصرية ترحب بكل الوساطات لحل مشكلة سد النهضة، معقبا:" ليس هناك ما نخشى أن نتحدث به أمام الأخرين".

سد النهضة

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، بقاء الوضع كما هو عليه بشأن سد النهضة لا يمكن أن يكون مستداما، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتحكم دولة واحدة فى نهر دولي يمر بأكثر من 10 دولة، معقبا:" هذا الوضع أعوج".

وأكد السفير أحمد أبوزيد، أن مصر تطالب بالوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف عن طريق التواصل والدبلوماسية، معقبا:" قضيتنا عادلة والعالم يعرف ذلك".