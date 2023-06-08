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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يونيو والدكتور أحمد عماد.. ما بين ترك المنصب وميلاده ووفاته وتحقيق رسمي

صدى البلد

رحل عن عالمنا الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق عن عمر ناهز ٦٧عاما وذلك يوم الإثنين ٥ يونيو 2023.

يونيو …ميلاد الدكتور احمد عماد الدين راضي

لعب شهر يونيو مع الراحل الدكتور أحمد عماد الكثير من الأحداث علي المستوي العلمي والحياتي، حيث . ولد في 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.  

يونيو .. احمد عماد الدين راضي يترك وزارة الصحة 

 لم يخل يونيو من الأحداث التي شكلت تغيرات في تاريخ الدكتور أحمد عماد الدين راضي بعد ترك منصبه يونيو من العام 2018، ليتفرغ لعمله في مركزه الخاص .

الدكتور احمد عماد 

غموض وتحقيق رسمي 

لم يترك شهر يونيو الدكتور احمد عماد الدين راضي بعدما ولد فيه وتوفي فيه وترك منصبه فيه لتبدء مرحلة أخري ما بعد وفاته وهي تحقيق رسمي من وزارة الصحة والسكان لمعرفة حقيقة وجود خطأ طبي ام مجرد مضاعفات عادية لمثل تلك الحالات .

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان ، أن اللجنة المشكلة مهمتها مراجعة السجل الطبي للراحل منذ دخوله حتي الوفاة ومعرفة الاجراءت الطبية المتبعة وفقا للمتعارف عليه طبيا من عدمه .

حياته العلمية والمهنية

كان أحد ثلاثة أطباء، خضعوا لدورة تدريبية مُكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه 3 سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة 95%، خلال خمسة عشر يومًا، بزيادة قدرها 15% في حال تركيب المفصل قبل تطويره، وذلك على يد مخترعي الجهاز «إيطالي وألماني»، اللذان اشترطا حضور أحدهما أثناء إجراء أول جراحة به في مصر دون أي تدخل، حيث أجريت بالكامل على يد الفريق المصري برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.

ووقع الدكتور أحمد عماد، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع القائم بأعمال السفير الصيني في المجال الطبي بهدف إنشاء أول وحدة متخصصة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والمريء بالجامعة، وافتتحا مركز الكفراوي لكبسولة الأمعاء والمتخصص في تشخيص حالات المريء والجهاز الهضمي بمستشفى عين شمس الجامعي، والتي تتمثل التكنولوجيا الخاصة بها في كبسولة لا يزيد طولها على سنتيمترين موصلة بجهاز إلكتروني يسجل نسبة الحموضة في المريء على مدى ثمانيةٍ وأربعين ساعة متواصلة؛ ليقرغ بعدها المعلومات ويحليلها عبر برنامج تكنولوجي يحدد بدقة متناهية سبب وأوقات وفترات حدوث ازدياد نسبة الحموضة بالمريء.

في عهد الدكتور أحمد عماد دخلت كلية الطب ضمن الثلاثمائة الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم، وأنها بصدد اقتطاع مبالغ من الدراسات العليا لدعم الأبحاث العلمية المنشورة دوليا.

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