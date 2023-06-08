هاني حتحوت يكشف آخر تطورات إصابة حجازي مع اتحاد جدة .. فيديو



كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سر استبعاد أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة عن قائمة منتخب مصر التي اختارها البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من شهر يونيو الجاري.

قال هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": أن أحمد حجازي تعرض لإصابة قوية مع فريق اتحاد جدة خلال مباراة الفيحاء في الدوري السعودي وهو السبب الرئيسي في استبعاد اللاعب عن قائمة المنتخب، مؤكداً أن حجازي أستكمل تلك المباراة وهو مصاب في الركبة،ورفض الخروج من اللقاء.

وأشار حتحوت خلال تصريحاتة،أن أحمد حجازي قادر على التعافي من تلك الإصابة بالصبر، مؤكداً أن أصابة حجازي ستجبر النادي السعودي للتعاقد مع مدافع بسبب غياب اللاعب عن الفريق الفترة المقبلة.

