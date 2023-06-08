مليونير يثير الجدل بتقدمه لامتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.. اعرف القصة

ثار مليونير الجدل في السادسة والخمسين ويُدعى ليانغ شي، الجدل عبر السوشيال ميديا وذلك لتقدمه لامتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين وذلك من بين ملايين الصينيين الذين يتقدمون تلك الأيام إلى امتحانات "غاوكاو" المُساوية للثانوية العامة.

قد بدأ المليونير حياته المهنية بوظيفة تعد متواضعة في مصنع، ثم قام بتأسيس شركته الخاصة لمواد البناء وبدأ تشهد ازدهاراً في حجم أعمالها إلا أن لازال لديه حلمه في نيل امتحان القبول بمؤسسات التعليم العالي والمعروفة بـ"غاوكاو" ليتمكن من الالتحاق بالجامعة

وقد حولت قصة ليانج شي مع "غاوكاو" إلى نجماً في وسائل الإعلام المحلية وذلك بعد أن تقدّم للامتحان للمرة الأولى عام 1983، لم يكن يتجاوز السادسة عشرة. وقيامه بالمواظبة على الترشح مجدداً وذلك لمدة 10 سنوات تقريباً لتحسين درجته، إلى أن صرف النظر عن ذلك عام 1992.