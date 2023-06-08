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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

92 جنيها للبوري.. أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك بسوق
أسعار الأسماك بسوق العبور

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو  2023وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

 

أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم 

وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 72 إلي 76جنيها ،سعر سمك بلطي نمرة "2" 71جنيه، بلغ سمك بلطى اسوانى 60جنيه  .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 40 الى 200جنيه .

ووصل سعر سمك البورى 92 جنيها للكيلو الواحد ،  تراوح سمك بورى2 من 42 الى 66 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 65 و 105 جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها.


بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 90 جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70 جنيه .


تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 75 الى 125 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 60 جنيها.

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 52 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الخميس فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الخميس فى سوق العبور مابين 160 الى 280جنيها ، كابوريا من 30 الى 160جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الخميس

تراوحت  أسعار الجمبري 2 مابين 190 الى 290جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 80 الى 170 جنيها.


يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

 

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ

 

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