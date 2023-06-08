92 جنيها للبوري.. أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الخميس

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم

وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 72 إلي 76جنيها ،سعر سمك بلطي نمرة "2" 71جنيه، بلغ سمك بلطى اسوانى 60جنيه .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 40 الى 200جنيه .

ووصل سعر سمك البورى 92 جنيها للكيلو الواحد ، تراوح سمك بورى2 من 42 الى 66 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 65 و 105 جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها.



بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 90 جنيها،سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70 جنيه .



تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 75 الى 125 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان1 نحو 60 جنيها.

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 52 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الخميس فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الخميس فى سوق العبور مابين 160 الى 280جنيها ، كابوريا من 30 الى 160جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الخميس

تراوحت أسعار الجمبري 2 مابين 190 الى 290جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 80 الى 170 جنيها.



يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ