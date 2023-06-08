9 سنين تطوير بضمير .. كيف نهض التعليم المدرسي في عهد الرئيس السيسي ؟

حظيت منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر بإهتمام بالغ خلال الـ 9 سنوات الماضية ، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية النهوض بالتعليم في اول اولوياته ، واهتم بالاشراف على مشروع تطوير التعليم بنفسه طوال الـ 9 سنوات الماضية .

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد ، تفاصيل ما تم انجازه للنهوض بالتعليم قبل الجامعي في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

تطوير المناهج

شهدت المناهج الدراسية تغييرات جذرية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فمع اطلاق نظام التعليم الجديد 2.0 ، تم تغيير منظومة المناهج من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الإبتدائي ، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا بالانتهاء من وضع ومراجعة وإعداد المناهج المطورة للصف السادس الإبتدائي، كما يجرى العمل على إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الجديدة والتي من المخطط أن يبدأ تدريسها في المدارس بداية من العام الدراسي 2024 / 2025.

محتوى تعليمي رقمي

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 9 سنوات الماضية ، على الاهتمام بإطلاق منصات تعليمية تتيح للطلاب امكانية التعلم الالكتروني من مصادر موثوق فيها بعيدا عن المدرسة ، وكان من ابرزها منصة بنك المعرفة المصري ، ومنصة ذاكر التعليمية ، ومنصة البث المباشر ، وبوابة التعلم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم .

حيث تم تزويد المنصات الخاصة بالوزارة بكم ضخم من المواد التعليمية من مصادر معتمدة لخدمة مختلف المراحل الدراسية، بهدف تحفيز الطلاب على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للتزود بالمعارف والمهارات المطلوبة للمتعلم في القرن الــ (21).

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

قنوات تعليمية مطورة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قنوات مدرستنا التعليمية التي تعمل بأحدث النظم

وقد لاقت قنوات مدرستنا اقبالا كبيرا من طلاب المدارس بمختلف مراحلهم الدراسية لمتابعة دروسها وحصصها التي تقدم بشكل شيق وجذاب وغير تقليدي ، يعتمد على توصيل المعلومة للطالب بطريقة الفهم وليس الحفظ

ومن شدة نجاح قنوات مدرستنا التعليمية ، أصبح لها حصصا مخصصة لمشاهدتها في جميع مدارس الجمهورية لأول مرة في مصر خلال العام الدراسي الحالي ، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم ، في إطار استغلال هذه القنوات كوسيلة من وسائل محاربة الدروس الخصوصية في مصر ، وجذب الطلاب للمدارس من جديد

تطوير نظام الامتحانات

شهد نظام الامتحانات والتقويم تطورا ملحوظا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير نظم التقويم والامتحانات، فلأول مرة في مصر ، تم تغيير نظم التقويم من الاعتماد الكامل على التقويم النهائي من خلال امتحانات نهاية كل فصل دراسي في تحديد مستوى الطالب (Summative assessment) إلى الاعتماد على التقويم التكويني الشامل (Formative assessment) الذي يتضمن تقويم كافة جوانب العملية التعليمية من خلال الاختبارات الشهرية والتقييمات القصيرة والأنشطة التقويمية المدمجة في المناهج الجديدة، بالإضافة إلى اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

كما طورت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظام امتحانات الثانوية العامة ، حيث أصبحت امتحانات الثانوية العامة تقوم على نظام الكتاب المفتوح المعتمد على مهارات الإبداع والبحث، وليس مجرد الحفظ والتلقين

وأصبحت امتحانات الثانوية العامة تنعقد بنظام البابل شيت بدلا من البوكليت ، وبالتالي تغير شكل الاسئلة من الشكل التقليدي لشكل اسئلة الاختيار من متعدد وبعض الاسئلة المقالية القصيرة التي تقيس الفهم وليس الحفظ

وتم الاعتماد في وضع امتحانات الثانوية العامة ، على بناء بنوك أسئلة تم اعدادها من جانب المتخصصين في المركز القومي للامتحانات ، في مختلف المواد الدراسية ، بمعايير دولية تراعي تدرج مهارات التفكير المختلفة، ومهارات البحث والاستنباط والإبداع والتفكير الناقد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

تطبيق نظام التصحيح الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة

طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظام التصحيح الالكتروني لإمتحانات الثانوية العامة لأول مرة بدلا من نظام التصحيح اليدوي التقليدي

وقد استهدفت وزارة التربية والتعليم من تطبيق التصحيح الالكتروني ، إلغاء فكرة التدخل البشري في التصحيح ، الذي كان ينتج عنه العديد من الاخطاء والمشاكل والشكاوى ، حيث كان الجميع يشكك في نزاهة التصحيح اليدوي لامتحانات الثانوية العامة

وبالفعل حقق التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة النجاح المطلوب ، حيث تلاحظ بعد تطبيقه قلة عدد تظلمات الثانوية العامة ، بعد ان وجد كل طالب انه حصل على حقه كاملا بدون اي اخطاء او تلاعب

تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس

كما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث تم تجهيز أكثر من 2500 مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الإنترنت، كما تم تجهيز أكثر من (11000) فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية حتى يتسنى تطبيق النظام الجديد بفاعلية ونجاح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

تابلت مجاني لكل طالب بالمرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة

لأول مرة في مصر وزعت الدولة المصرية اجهزة تابلت مجانية على كل طالب من طلاب المرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة ، وذلك في اطار مشروع تطوير التعليم

وكان الهدف من توزيع اجهزة تابلت مجانية على كل طالب من طلاب المرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة ، هو اتاحة المجال لدى الطلاب للدخول على المنصات التعليمية الالكترونية بسهولة في اي وقت ، لتدعيم فكرة التعلم خارج المدرسة بشكل ممتع

كما يتيح تابلت المرحلة الثانوية للطلاب الدخول على بنك المعرفة المصري بكل سهولة للاستفادة من المصادر التعليمية المتاحة عليه بشكل مجاني للجميع

إمتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية لأول مرة في مصر في الصفين الاول والثاني الثانوي

حيث اطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية يدخل عليها الطالب من خلال جهاز التابلت لاداء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بشكل سهل وسريع ، بعيدا عن الامتحانات الورقية التقليدية

وقد ساهم وجود التابلت مع طلاب المرحلة الثانوية في توفير نفقات طباعة كتب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة ، حيث يذاكر الطلاب دروسهم إلكترونيا على التابلت ، وتتاح الكتاب الدراسية في نسخ إلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

الاهتمام بذوي الهمم

وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم ، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بدمج الطلاب ذوي الهمم في المدارس

وكان عدد الطلاب ذوي الهمم المدمجين في المدارس (3697) طالبا في العام الدراسي 2012 / 2013 ، لكن هذا العدد زاد إلى عدد (114157) طالبا في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، بينما وصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس إلى 4504 طلاب.

وتم تجهيز وتشغيل عدد (639) غرفة مصادر؛ لخدمة التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في عدد (19) محافظة، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وتقديم دعم تكنولوجي متمثل في أجهزة حاسب آلي وطابعة، وجهاز عرض (داتا شو) لعدد (300) مدرسة تعليم عام دامجة على مستوى الجمهورية.

التنمية المهنية للمعلمين والأخصائيين

اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمحورالتنمية المهنية للمعلمين والأخصائيين

وعلى سبيل المثال تم تدريب عدد (90) ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات على حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة مثل: التوعية بالدمج وآلياته - إعداد وتنفيذ حملات التوعية - تأهيل القيادات التربوية - خصائص ذوي الإعاقة المدمجين - التشخيص والقياس (الاختبارات والمقاييس) - تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية في التدريس لذوي الإعاقة - الاستراتيجيات الحديثة في التدريس - إدارة الفصول عالية الكثافة - نهج ماريا منتسوري - إعداد الخطط التربوية الفردية - تعديل السلوك وتنمية المهارات.

ونفذت وزارة التربية والتعليم ، العديد من الاجراءات التي تضمن تحفيز قدرات المعلمين، منها على سبيل المثال إطلاق مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية والتي يتم اختيارها وفقا لعدد من المعايير لضمان خلق منافسة تحقق النجاح المنشود في الادارة وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لمنظومة التعليم المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلاق المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب ، التي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس



وتم منح المتقدمين الفائزين في هذه المبادرة تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة ٦ أشهر ، ليتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة، و أكد الوزير في هذا الإطار أن هذه المبادرة هي بداية تحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

مسابقات تعيين المعلمين

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية .. تقرر إدراج خطة ضمن موازنة الدولة لتعيين عدد (15000) معلم مساعد على مدار خمس سنوات، بمسابقات ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة.

وبدأ العمل بهذه الخطة عام 2022، حيث تم تعيين عدد (30000) من تخصصي (رياض أطفال)، و(معلم فصل)، كما تم الإعلان في فبراير 2023 عن مسابقة لتعيين (30000) معلم فصل؛ للمساهمة في سد العجز في أعداد معلمي الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

تطوير التعليم الفني

اهتمت وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الفني منذ عام (2018)، بهدف تزويد سوق العمل المحلي والدولي بالخريجين المتقنين للجدارات والمعارف والمهارات المهنية والسلوكيات المستدامة المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم الاقتصاد المصري.

ومن ابرز ملامح تطوير التعليم الفني خلال التسع سنوات الماضية ما يلي :

إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان)

استحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان)

تحويل أكثر من (90) منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل

بلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها المناهج المطورة بنظام الجدارات (881) مدرسة

في سبتمبر 2022 تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.

تم استحداث أكثر من 30 برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - صناعة الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة - نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون.

تم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من (42) ألف طالب في عام 2017، إلى (55) ألف طالب في عام 2020 ، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.

تم استحداث مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التي تعتبر منارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم بالتعاون مع بنك التعمير الألماني ،(kfw)، والاتحاد الأوروبي (EU)، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) في قطاعي الصناعات الهندسية والسيارات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد احدى المدارس

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص في السنوات القليلة السابقة وأطلقت في هذا الإطار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك وفق منهجية محددة لتحقيق ما يحتاجه سوق العمل المصري والإقليمي من عمالة مؤهلة ومدربة في العديد من المجالات.

و وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مارس 2023 إلى عدد (52) مدرسة، وتستهدف الوزارة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى عدد 420 مدرسة بحلول 2030، وبناء على طلب اتحاد الصناعات المصرية بتخصيص مدارس فنية محددة يمكن تحويلها الى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة من مستثمرين من رجال الأعمال، تمت موافاة الاتحاد بعدد (85) مدرسة فنية منها (9) مدارس خالية من الطلاب منذ فترة.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر 2024 .

المدارس المصرية اليابانية

نجحت تجربة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال السنوات الماضية ، بالتعاون مع الجانب الياباني في إنشاء العديد من المدارس المصرية اليابانية على مستوي الجمهورية.

حيث بلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 52 مدرسة في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوي الهمم، و2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، و 11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك نظرة مستقبلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، حيث يبلغ عدد المدارس المستهدفة طبقا للاتفاقية مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد.