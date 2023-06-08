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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

11 يونيو.. النقض تنظر طعون المتهمين باستعراض القوة في البحيرة

محكمة النقض
محكمة النقض

تنظر محكمة النقض بجلسة 11 يونيو المقبل أولي جلسات نظر الطعون المقدمة من متهمين أصدرت محكمة جنايات دمنهور في البحيرة حكما بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند اليهم من إتهام استعراض القوة ضد مواطنين في البحيرة.

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طعون المتهمين باستعراض القوة في البحيرة

كشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة جنايات دمنهور في البحيرة بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة و استخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين ادوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، كما وضعوا النار عمدا فى محال مسكونة وهى منازل المجنى عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقه مولوتوف مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشول الحريق على النحو المبين بالتحقيقات .

كما تبين من التحقيقات في قضية إستعراض القوة في البحيرة، تلفوا عمدا المنقولات المبينه وصفا دراجتين ناريتين (موتوسيكل ، توك توك ، و عربه كارو ( المملوكين للمجنى عليهما بان جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها ، كما حازوا و احرزوا ادوات عصى ، زجاجات حارقه ، مولوتوف) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد لحملها او احرازها أو حيازتها مسوغ قانونی مبرر من الضرورة المهنيه او الحرفيه .

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