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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة طبيعية فعالة لـ التخلص من رائحة العرق

رائحة العرق
رائحة العرق

تعد رائحة العرق الكريهة من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف ويتخوف البعض من استخدام المستحضرات التجميلية الصناعية بسبب أضرارها .
 

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نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق وذلك من خلال ما جاء فى موقع "stylecraze " 
مكونات وصفة رائحة العرق 
2 ملاعق صغيرة من زيت شجرة الشاي
2 ملاعق كبيرة من الماء

طريقة عمل وصفة رائحة العرق

خفف زيت شجرة الشاي بالماء.
ضعي المزيج مباشرة على الإبطين والمناطق الأخرى.
كم مرة تحتاج إلى القيام بذلك
اتبع هذا النظام يوميا للحصول على أفضل النتائج فى التخلص من رائحة العرق .

سر فاعلية وصفة رائحة العرق 
زيت شجرة الشاي مطهر طبيعي وهو معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا وكونه مطهرًا يمكن أن يساعد في التخلص من الفطريات والبكتيريا الموجودة على الجلد ، والتي بدورها تمنع ظهور الرائحة الكريهة.
 

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