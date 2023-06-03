تزداد التهابات الجيوب الأنفية وقت التقلبات الجوية التى أصبحت من أكثر الظواهر الطبيعية انتشارا فى الآونة الأخيرة وتسبب آلاما قوية.

وتحدث اتهابات الجيوب الأنفية ليس عند المصابين بالحساسية فقط بل الجميع معرض للإصابة بها عند حدوث العواصف الترابية والتقلبات الجوية المختلفة.

ونعرض لكم أفضل وصفة لعلاج التهابات الجيوب الأنفية وفقا لموقع “tuasaude”

مكونات

5 قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري

1 ملعقة صغيرة ملح

1 لتر (حوالي 8 أكواب) من الماء المغلي

كيف تستعد

ضع الماء المغلي في وعاء وأضف الزيت العطري والملح. غطي الوعاء ورأسك بمنشفة واستنشق البخار. من المهم استنشاق البخار بأعمق ما يمكن لمدة تصل إلى 10 دقائق. يمكنك تكرار هذا 2-3 مرات في اليوم.

إذا لم يكن لديك زيت عطري في المنزل ، يمكنك أيضًا نقع أوراق الأوكالبتوس في الماء المغلي ، حيث سيتبخر الزيت الطبيعي مع بخار الماء.

سر فاعلية الوصفة

علاج منزلي جيد لالتهاب الجيوب الأنفية هو استنشاق بخار الأوكالبتوس ، حيث يحتوي على خصائص طاردة للبلغم ومطهرة تخفف من احتقان الأنف بسرعة .

تنبيه: قد يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية للزيت العطري الذي يتم إطلاقه من خلال الأوكالبتوس ، وقد يعانون بالفعل من تفاقم الأعراض و إذا شعرت بتفاقم هذا العلاج ، فقم بإيقافه على الفور.