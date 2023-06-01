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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف علاج كل أضرار العاصفة الترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

تشهد البلاد اليوم موجة قوية من العاصفة الترابية مما يعرض الجميع للمعاناة من المتاعب الصحية التى ترتبط بهذه الظاهرة الجوية مثل التهاب العينين والجيوب الأنفية 

ووفقا لما جاء فى موقع “india” نعرض لكم كيفية علاج أشهر المتاعب الصحية المرتبطة بـ العاصفة الترابية.

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لعلاج حساسية الصدر جرب الطريقة العشبية وزد من تناول السوائل وحافظ على رطوبتك واشرب مشروبات الأعشاب الدافئة مثل البابونج لأنها تساعد في محاربة الحساسية بسبب خصائصها المضادة للالتهابات أثناء انتشار العاصفة الترابية.


لعلاج حساسية العين أثناء العاصفة الترابية والاعراض المصاحبة لها من التهابات وحكة ودموع  استخدام ضغط بارد بلطف  لتهدئتها والابتعاد عن الفرك وينصح بارتداء نظارة


احتقان الأنف: تؤدي حساسية الغبار إلى احتقان الأنف أثناء العاصفة الترابية ويمكن أن يساعد استنشاق البخار أو استخدام زيت الأوكالبتوس في تخفيف احتقان المرور ويساعد البخار على تنظيف مجرى الأنف وترطيبه .


عصير التفاح: هذا العلاج الطبيعي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبلغم ويطهر الجسم من السموم مما يقوى المناعة بسرعة


تثبيت مرشحات الهواء: تصبح فلاتر الهواء مفيدة عندما تغمر المنطقة عاصفة رملية ويمكن أن يلعب استخدام فلاتر الهواء دورًا محوريًا في التخفيف من حساسية الغبار وتحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام من خلال إنشاء بيئات داخلية أكثر نظافة وصحة.

نصيحة مهمة لكل المرضى : اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات وأحماض أوميجا 3 الدهنية مهم للغاية لمثل هذه الأحوال الجوية تساعد هذه الأطعمة على تقوية جهاز المناعة 

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