عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي صربيا يقيم مأدبة غداء رسمية احتفاءً بزيارة شوقي علام إلى بلجراد

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أقام الشيخ مولود دوديتش –المفتي العام لصربيا رئيس المشيخة الإسلامية في نوفي بازار- مأدبة غداء رسمية، على شرف الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- تكريمًا له بمناسبة زيارته الرسمية التي بدأت قبل يومين إلى بلجراد.

تعزيز التعاون الديني

وقال المفتي العام لصربيا: "إننا نفتخر باستضافة مفتي مصر الكريم في هذه الزيارة الرسمية، والتي تعزز الروابط الدينية والثقافية بين صربيا ومصر، كما أن وجود فضيلة المفتي بيننا يعكس التزامنا المشترك بتعزيز قيم الحوار الديني وتبادل الخبرات وبناء السلام العالمي".

من جانبه عبر مفتي الجمهورية عن امتنانه العميق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتابع قائلًا: "إن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التفاهم وبناء جسور الحوار والتعاون الديني والإفتائي بين البلدين".

وأكد المفتي: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون الديني بين مصر وصربيا وتبادل الخبرات، لأن هذا هو السبيل الأمثل الذي يقودنا إلى مستقبل مشرق يسوده التعاون والازدهار المشترك."

جولة في كنيسة "سانت سافا" التاريخية 

كمت قام الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بجولة داخل كنيسة "سانت سافا" التاريخية في وسط العاصمة بلجراد، والتي تعد واحدة من أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

وخلال الجولة أكَّد مفتي الجمهورية أننا بحاجة إلى الحوار المستدام والمفتوح بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز قيم الاحترام والتسامح والتعاون؛ لأن الحوار يساهم في تحقيق العدالة والسلام وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأضاف أننا عبر الحوار نتعرف على قيمنا المشتركة وندرك التنوع الثقافي الذي يثري عالمنا، فهو وسيلة لنشر روح التسامح والتعاون، ولتجاوز الخلافات وبناء جسور الفهم المتبادل.

جدير بالذكر أن كنيسة "سانت سافا" (بالصربية: Храм светог Саве) التاريخية تعد واحدة من أبرز المعالم الدينية والثقافية في بلجراد، صربيا. تقع الكنيسة في وسط العاصمة بلجراد، وتعد واحدة من كبريات الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

كما تُعَدُّ كنيسة "سانت سافا" مركزًا روحيًّا وثقافيًّا مهمًّا للمسيحيين الأرثوذكس في صربيا والعالم، حيث تستقبل الكنيسة الزوَّار من جميع الديانات والجنسيات للقيام بجولات فيها والتعرف على تاريخها.

مفتي الشيخ مولود دوديتش المفتي العام لصربيا الدكتور شوقي علام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الإفتاء التعاون الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال أيام والتطبيق الشهر المقبل

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

كفاية تنمر وكلام مؤذي.. القصة الكاملة لاعتذار حلا شيحة للوسط الفني ونقابة الممثلين

استشهاد ضابط شرطة.. الداخلية: مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

موضوعات متعلقة

مفتي عام صربيا: المنهج الأزهري الضامن لتحقيق الاستقرار والعيش المشترك في العالم

مفتي الجمهورية: أدعو المسلمين في صربيا إلى الاندماج الإيجابي والفعال بمجتمعاتهم

انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى قرية الحجاز بالإسماعيلية

حسن المعاملة.. الجامع الأزهر يستأنف حلقات ملتقى الطفل السبت

مفتي الجمهورية يزور كنيسة "سانت سافا" التاريخية في بلجراد.. صور

العواري لأئمة ليبيا: حماية المجتمعات من أفكار المتشددين واجب على علماء الأمة العدول

رئيس المعاهد الأزهرية: الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين اهتماماً كبيراً| صور

الرئيس الصربي للمفتي: فخور بعلاقتي مع السيسي وأقدِّر جهوده في تنمية مصر

ترشيحاتنا

تركيا.. زلزال قوي يضرب أحد أكثر المناطق تضررا من كارثة القرن

سلطة الطيران تشارك في ورشة عمل وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة بألمانيا

بلينكن: نقدر مجهودات السعودية.. والشراكات الأمريكية الخليجية تتوسع في شتى المجالات

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد في مصر منذ 20 عاما

بحضور الزعماء الأفارقة | الرئيس السيسي يشارك في قمة الكوميسا .. صور

الفيدرالي الأمريكي يقلب الموازين.. مفاجآت مدوية في أسعار الدولار والذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ