إجلاء السكان فورا.. ثوران خطير لـ بركان مايون يثير الذعر في الفلبين

حذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الخميس، من ثوران وشيك لـ بركان في وسط الأرخبيل، مشيرا إلي ضرورة إجلاء السكان.

وحسب وكالة “فرانس برس”، حذر المعهد من “مخاطر تدفق الحمم البركانية وانبعاث الغازات الخطيرة، والنشاط المتفجر المحتمل في الأسابيع وحتى الأيام المقبلة”.

كما تم رفع الانذار من مستوى 2 إلى 3 بمقياس من 0 إلى 5.

ويقع مايون على بعد 330 كلم جنوب شرق مانيلا ويعتبر واحداً من 24 بركاناً نشطاً في الفلبين.

ومن المتوقع أن يتم إجلاء مئات العائلات التي تعيش بالقرب من جبل مايون في مقاطعة ألباي إلى مناطق أكثر أمانا.

