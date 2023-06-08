محمد شاهين يكشف سر خلافه مع حمو بيكا

‏قال المطرب محمد شاهين إنه لا يوجد مشاكل بينه وبين مؤدي المهرجانات حمو بيكا ولا يوجد مشاكل بينه وبين أي شخص على الإطلاق ولا يكره أحدا.

وتابع محمد شاهين خلال لقائه في برنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه قام بعمل "تراك" مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا منذ فترة كبيرة قبل فترة فيروس كورونا قائلا: "ومحصلش نصيب اننا ننزل هذه الأغنية"، وحمو بيكا لم يعترض على الأمر وبالفعل الأغنية منزلتش ولا يوجد أي خلاف بينهم على الإطلاق.

الفرعون جاهز للاحتفال

وأضاف انه قام بعمل اغنيتين مع حودة بندق وانه شخص جميل وفنان رائع قائلا: "هو من ضمن الناس التي كانت مرحبة بوجودي في الحلقة اليوم وعلق لي الفرعون جاهز للاحتفال".