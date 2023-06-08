النشرة الدينية.. تعرف على آخر لحظات حياة النبي في ذكراه.. ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
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