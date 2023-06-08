عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. تعرف على آخر لحظات حياة النبي في ذكراه.. ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

النبي محمد صلى الله
النبي محمد صلى الله عليه وسلم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية .. اعرف نتيجتك

 

فوائد أذكار الصباح والمساء وأثرها على نفسك

 

روسيا تربّي أجيالها بالأزهر | طفل معجزة يتقن العربية بفصاحة وهذه أمنيته..حوار

 

تاريخ وفاة النبي بالميلادي وماذا حدث أثناء غسله؟ 6 كلمات ودع بها الدنيا

 

دعاء شهر ذي القعدة .. حرم الله فيه القتال

 

علي جمعة: الحج يغفر ترك الصلاة بشرط واحد

 

حسن المعاملة.. الجامع الأزهر يستأنف حلقات ملتقى الطفل السبت

 

ذكرى وفاة النبي.. أبرز وصاياه عليه الصلاة والسلام

 

تاريخ وفاة النبي بالميلادي.. تعرف على آخر لحظات حياة سيدنا المصطفى

 

كيف مات النبي.. ومكان وطريقة دفن رسول الله

 

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها.. الأزهر للفتوى يوضح

 

الرئيس الصربي للمفتي: فخور بعلاقتي مع السيسي وأقدِّر جهوده في تنمية مصر

 

هل يجوز قطع الصلاة للرد على مكالمة مهمة؟

لنشرة الدينية بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية فوائد أذكار الصباح والمساء تاريخ وفاة النبي بالميلادي دعاء شهر ذي القعدة لحج يغفر ترك الصلاة بشرط واحد الجامع الازهر ذكرى وفاة النبي كيف مات النبي الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

وجعتوا دماغنا .. أحمد مرتضى منصور يفتح النار على هشام نصر

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

ترشيحاتنا

بعد سقوط مروحية بالأمس.. طلب عاجل من رئيس تونس لوزير دفاعه

منتجي الدواجن: الاسعار في مصر تتناسب مع السعر العالمي

رسميا.. زهير المترجي يغيب عن الوداد أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

جنرال أمريكي يكشف استعدادات أوكرانيا للاستيلاء على القرم

البنتاجون يعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة تجسس عسكرية بحدود أمريكا

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن تحسن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ