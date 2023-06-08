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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية تناقش الميزانية وزيادة موارد صندوق المعاشات غدا

صدى البلد

دعا اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، لعقد الجمعية  العمومية العادية غدا الساعة الثانية ظهراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بدار الحكمة، على أن تبدأ أعمال التسجيل من العاشرة صباحا.

 

وأعلن مجلس الاتحاد، أنه سيتم عرض تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد على الجمعية العمومية، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، و اعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، و اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، خلال أعمال الجمعية العمومية. 

 

كما ستناقش سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات. 

 

وكان قد قرر المجلس فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى إرجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

 

وحول النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، حددت  المادة الخامسة من القانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية صحيحا إلا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.

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