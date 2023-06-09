محافظ المنوفية: توريد 121 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 121 ألف و 657 طن حتى الآن، منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وتواصل مراكز ومدن المحافظة إستقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم .

أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

فيما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .