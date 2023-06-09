حياة كريمة تكشف على 578 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقوص

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٥٧٨ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ١٥٦ حالة طب اطفال ، ١٤٦ حالة جراحة عظام ، ١٤١ حالة أمراض باطنية ، ٦٠ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤٥ حالة تنظيم الأسرة ، ٤١ حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٩٥ حالة.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، بجانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضاً بخدمات التوعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، انه جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٠ مواطناً.