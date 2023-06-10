ذهب وفلوس.. حبس شخص تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب ".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة مـــن ضبط أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب ".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة.