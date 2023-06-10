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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عن طريق النشل.. حبس لص الهواتف المحمول بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة مـــن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر").

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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