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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات إنذار وتأهب في عدة مقاطعات بأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

 

دوت صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية إيذاناً بحالة تأهب تشهدها البلاد، وفقاً لوكالة أنباء "نوفوستي"، التي قالت إن خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أظهرت استنفاراً في تشيرنيجيف وسومي وبولتافا وكيروفوجراد وأوديسا وزابوروجيه بأوكرانيا.

وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة بين الساعة 23:33 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، و01:55 اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أظهرت الخرائط أن صافرات الإنذار دوت في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، وفي أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها سلطات كييف.

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وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
 

دنيبروبتروفسك الغارات الجوية القوات الروسية أوكرانيا روسيا

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