هتلف العالم بسعر خيالي.. ديزني لاند تطلق طائرة ترفيهية قريبًا

السبت 10/يونيو/2023 - 06:00 ص 6/10/2023 6:00:37 AM

أعادت ديزني إطلاق أحد أكثر منتجاتها تميزًا والتي تتمثل في جولة حول العالم على متن طائرة خاصة تزور جميع حدائقها الـ 12، بتكلفة خيالية تصل إلى 115000 دولار (أكثر من 3 مليون ونصف جنيهًا مصريًا).

أعلنت شركة Adventures by Disney عن عودة الرحلة دهالمكلفة والحصرية بعنوان "Disney Parks Around the World - A Private Jet Adventure حدائق ديزني حول العالم".

تقدم الطائرة لـ 75 راكب VIP من عشاق ديزني تجربة لمدة 24 يومًا من خلال زيارة 6 بلدان و12 من حدائقها، بالإضافة إلى الإقامة في 9 أماكن إقامة مختلفة بدءًا من طوكيو إلى باريس، والمغادرة في صيف 2024.

يتميز خط سير الرحلة المليء بالإثارة بجولات الاستوديو لكبار الشخصيات، الدخول المبكر إلى المنتزه، حجز المقاعد والجولات الحصرية وراء الكواليس.

وفقًا لموقع Adventures by Disney على الويب، سيسافر الضيوف برفقة طاهٍ وطبيب على متن الطائرة "في رفاهية على متن طائرة بوينج 757 مهيأة لكبار الشخصيات.

وتديرها شركة آيسلندا للطيران، مع إمكانات بعيدة المدى تسمح برحلات مباشرة لزيادة وقتك في كل منها.