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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روقا يتعافى من إصابته ويشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

صدى البلد

شارك محمد أشرف "روقا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وعانى"روقا" من الإصابة بكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية في مران اليوم، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

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