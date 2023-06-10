أخبار الفن| تعليق مثير لـ رانيا يوسف.. ورقصة خيرى رمضان وزوجته.. وحقيقة ارتباط أمير المصرى.. وصدمات محمد رمضان لجمهوره

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ما يتعلق بـ دوللي شاهين وزهرة العلا ورانيا يوسف ومحمد رمضان، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

منال الصيفى تفجر مفاجأة عن والدتها زهرة العلا.. تفاصيل

فجرت المخرجة منال الصيفى مفاجأة عن والدتها الفنانة الراحلة زهرة العلا مؤكدة أن اليوم 10 يونيو لم يوافق ذكرى ميلادها.

وقالت منال الصيفى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : ان والدتى زهرة العلا ذكرى ميلادها يوافق 1 يناير وليس كما هو شائع فى المواقع".

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

أطلق الفنان محمد رمضان عدد من التصريحات النارية مع الإعلامى معتز الدمرداش عبر قناة الشرق، حيث تحدث عن كثير من الأمور الحياتية والفنية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات محمد رمضان.

وقال محمد رمضان : " انا أغلي مغني فى مصر حالياً ، والمطرب اللي بعدي بياخد 50% من أجري ، بالإضافة اني بطلب طيارة خاصة وعدد راقصين معين.

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

احتفل الإعلامى خيرى رمضان بحفل زفاف ابنه أحمد فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الإعلاميين، على رأسهم الإعلامية منى الشاذلي.

وظهر خيرى رمضان فى أحد الفيديوهات التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو يرقص مع زوجته على أنغام أغنية “سالكة” للمطرب ويجز وحسن شاكوش.

الموت أهون وفكرت فى التخلص من حياتي .. دوللى شاهين تعلق على مرحلة طفولتها

أطلقت الفنانة دوللى شاهين عددا من التصريحات النارية أثناء حلولها ضيفة على برنامج “بنشترى راجل” على قناة الشمس والذى كشفت فيه عن عدد من التفاصيل الشخصية العملية.

وقالت دولى شاهين : طفولتى لم تكن لطيفة، حيث كانت علاقتى بأهلى غير جيدة فكان والدى يميل الى القسوة بينى والدتى كانت ملاكا، وكان والدى يمتلك شخصية قوية واكتسبتها منه خاصة أنه كان تزوج والدتى فى سن 34 عاما بينما كانت والدتى بعمر 14 عاما.

حقيقة ارتباط أمير المصرى بـ أسماء جلال.. الفنان يجيب بصراحة

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد ، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى يجمعهما.

وقرر أمير المصرى ، الخروج عن صمته والرد على ما يثار عبر السوشيال ميديا قائلا : "كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا عارا تماما من الصحة وليس هناك ارتباط من الأساس.

تعليق مثيرة من رانيا يوسف حول حرية المرأة

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خاص بحرية المرأة ورأيها فى هذا الأمر.

وقالت رانيا يوسف : “حرية المراة تشمل البيكينى والنقاب.. كل واحدة حرة فى جسمها”.