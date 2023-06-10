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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة غياب حسام عبدالمجيد عن لقاء غزل المحلة

الزمالك
الزمالك

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن غياب حسام عبد المجيد مدافع الأبيض عن لقاء غزل المحلة المقبل في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الجهاز الإداري للفريق الابيض أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها حسام عبد المجيد في لقاء الاتحاد السكندري هي الثانية له ولن يغيب عن لقاء غزل المحلة كما تردد مؤخرا.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم 27 يونيو الجاري في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز


وشارك محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وعانى"روقا" من الإصابة بكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية في مران اليوم، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم  السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

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