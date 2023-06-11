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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب القبول بالدراسات العليا بعلاج طبيعي القاهرة اليوم.. شروط التقديم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قالت الدكتورة أمل محمد يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، انه سوف يتم فتح باب القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه ،دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى)  للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، الأسبوع القادم.

واوضحت محمد يوسف انه بداية التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 11 يونيو ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

وأشارت عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، إلى أنه يجب علي الراغبين فى التقديم للدراسات العليا التسجيل أولا علي الموقع الالكتروني الخاص بالكلية ، والالتزام بالخطوات التالية:

1- الدخول علي موقع الكلية ودفع رسوم التقديم .

2- الدخول علي موقع الكلية واختيار القسم والبرنامج المراد التسجيل به .

3- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب, وارفاق جميع المستندات الخاصة بالتقدم.

4- بعد التسجيل سوف يصل للمتقدم إيميل يحتوي علي تأكيد التقدم وكذلك نسخة من طلب التقدم الخاص به، يجب علي الطالب طباعته وتوقيعه.

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ثانيا: تسليم طلب التقدم بعد توقيعه والملف الخاص بالتقديم للموظف المختص بادارة الدراسات العليا على ان تكون جميع المستندات اصول وليست صورة طبق الأصل.

وعلي جانب آخر نظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان للمسنين، وذلك بمقر المركز، وفي إطار دور الجامعة الخدمي والتنموي والحرص على دعم المنظومة الصحية لجميع منتسبي الجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وأجرت الكشف الطبي على 28 حالة، وحولت 15 حالة لكلية طب الأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في مجال علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.

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