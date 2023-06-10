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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1800 صندوق سري لديه.. ترامب يتهم بايدن بمحاولة سجنه

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن بأنه يريد الزج به في السجن لتجنب مواجهته في الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب في كلمة له إن الأدلة في التهم الموجهة ضده مزورة، مشيرًا إلى أن الوثائق التي استحوذ عليها أرشيفية وتحترم قانون الوثائق الرئاسية وليست سرية على عكس الوثائق التي عُثر عليها بحوزة بايدن.

واتهم ترامب بايدن بتلقي أموال من الصين للاحتفاظ بوثائق سرية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يحتفظ بـ 1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية.

وتابع: “يجب سؤال نجل بايدن عن محتويات أجهزته”، كما دعا إلى ضرورة عدم مشاركة الجهات الفيدرالية بمحاولة اتهامه.

ولفت إلى أن كل الأخبار التي يبثها الحزب الديمقراطي بشأن روسيا مضللة، موضحًا أن التضخم في أمريكا ارتفع لمعدلات غير مسبوقة.

كما أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أعداء الولايات المتحدة بالداخل يشكلون خطرًا أكبر من الأعداء في الخارج، ونعمل دون كلل لإنقاذ البلاد منهم.

وقال ترامب إن البلاد تواجه العديد من التهديدات حول العالم، لكن سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا.

وتعهد بهزيمة الرئيس جو بايدن الذي وصفه بـ"الفاسد"، مؤكدًا أنه سيتقدم للسباق الرئاسي ولن يتوقف عن الدفاع عن الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الجمهوريين سيواجهون الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ترامب أن الديمقراطيين تجسسوا على حملته الانتخابية، وحاولوا إلصاق تهمة الخيانة له ولن ينجحوا.

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