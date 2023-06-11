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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يستجيب لشكاوى أهالي حي ضاحية السلام

بناء قاعدة لمولد
بناء قاعدة لمولد الكهرباء بحي ضاحية السلام بالعريش

استجاب اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، محافظة شمال سيناء  ، لشكوى أهالي حي ضاحية السلام بالعريش بخصوص الكهرباء وطفح مياه الصرف الصحي. 

وتم التعامل  مع مضمون الشكوى الخاصة بحى ضاحية السلام، وذلك  بالتنسيق  المباشر مع رئيس قطاع شركة الكهرباء ، ومع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع القيام بعمل متابعه ميدانية على أرض الواقع، حيث تم الإنتهاء من مشكلة كشك الكهرباء القائمة منذ أشهر طويله.
 

الصرف الصحي:


كما تم التعامل مع مشكلة طفح الصرف الصحى وإيجاد حلول لها،  والموافقة على عمل أربع مطابق إضافية لخطوط الصرف الصحى للقضاء على ظاهرة الطفح المستمرة منذ سنوات فى الشارع الرئيسى لمدخل حى ضاحية السلام.

وفي نفس السياق يجري العمل  على رصف باقى الشوارع المدرجة فى خطة تطوير  ورفع كفاء  حى ضاحية السلام 

وطالب الأهالي رئيس مدينة العريش، بعمل مطبات صناعيه للشارع المؤدى لمدرسة بنك سيناء حفاظا على أرواح طلبة المدرسة حيث أصبح الشارع عامل مشجع  لأصحاب السيارات للسير بسرعة تفوق الوصف بعد أعمال الرصف.

وطالبوا بأن يكون هناك تعليمات لرئاسة حى ضاحية السلام بمتابعة دوريه لأعمال النظافة داخل الشوارع الفرعيه لحى ضاحية السلام، فالقمامة منتشرة بصورة ملفتة للنظر، والعمل على إصلاح كشافات الكهرباء التالفة خصوصا الشوارع الفرعية.

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العريش اهالي شكاوى الكهرباء الصرف الصحى

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