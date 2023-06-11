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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساعة مستوحاة من لاند روفر ديفيندر بـ 50 ألف جنيه

ساعة لاند روفر ديفيندر
ساعة لاند روفر ديفيندر LR002

تعاونت شركة لاند روفر البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة مع شركة مع شركة بامفورد العالمية للساعات، لإنتاج ساعة يد جديدة مستوحاة من سيارة لاند روفر ديفيندر، التي أنتجه خصيصا للسير علي الطرق الوعرة .

ساعة لاند روفر ديفيندر LR002

ساعة  لاند روفر ديفيندر LR002 يمكن ارتدائها في جميع الظروف والمناسبات، كما تستخدم سيارة لاند روفر ديفندر بـ السير في شوارع المدن وتقتحم الصحاري والطرق الصعبة.

ساعة لاند روفر ديفيندر LR002

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تقدم ساعة لاند روفر ديفيندر LR002 النسخة الأحدث من لاند روفر ديفيندر LR001 بسوار أسود من الناتو، وتملك هيكل من التايتينيوم المطلي باللون الأسود يشبه الكربون DLC، بينما تقدم عقارب الساعة بالون الأبيض .

ساعة لاند روفر ديفيندر LR002

قطر ساعة لاند روفر ديفيندر LR002 الجديدة يصل الي  40 مم، وسماكة الساعة تصل الي  13.25 مم، ويمكن ارتداء ساعة لاند روفر ديفيندر LR002 أثناء الغوص وتتحمل ضغط حتى عمق 100 متر.

ساعة لاند روفر ديفيندر LR002

تعمل ساعة لاند روفر ديفيندر LR002 بشكل ميكانيكي، وبنظام "Selita SW200-1B" معتمدة على حركة اليد، وتخزن طاقة احتياطية تصل إلى 41 ساعة، قبل أن تتوقف عن العمل والقيام بشحنها مرة أخري .

سعر ساعة يد لاند روفر  LR002

ساعة لاند روفر ديفيندر LR002

والجدير بالذكر انه إنتاج 100 ساعة يد لاند روفر  LR002 فقط ، وستقدم في الأسواق بسعر 1700 دولار أمريكي أي ما يعادل 52 ألف جنيه مصري تقريباً

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