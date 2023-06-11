نهائي أبطال إفريقيا.. مران بدني خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة في المغرب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا بدنيا خفيفا في الثانية ظهر اليوم بفندق الإقامة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة النهائية في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي مساء اليوم.

وتقرر أن يؤدي اللاعبين فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، جاهزية جميع اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية لخوض المباراة.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي.