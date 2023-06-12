متى يفرج الله الكرب ؟.. عبادتان وخمسة أمور تعجل لك

متى يفرج الله الكرب؟ .. سؤال يشغل ذهن من نزل بهم الابتلاءات واستعصت عليهم فيقولون: متى يفرج الله الكرب؟، وماذا كان يقول رسول الله عند الهم، وهل هناك دعاء يقال عند الكرب الشديد من شأنه تفريج الكرب والهم سريعا.

وفي جواب متى يفرج الله الكرب؟، وما يقال إذا اشتد الكرب والهم، نرصد ما جاءت به الآيات القرأنية وأوصت به السنة النبوية الشريفة لتكون سبيلاً للفرج.

متى يفرج الله الكرب؟

مع كثرة الهموم والملل والضيق التي تصيب الإنسان من وقت لآخر بسبب معترك الحياة اليومي، ليس أمامه إلا اللجوء إلى الله بالدعاء، وأجمل دعاء قصير يستعين به الإنسان في أي وقت لرفع الهم وإزالة الكرب من السهل ترديده في أي وقت، ما نرصده لك في هذا التقرير .

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب « لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم ».

وقوله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم لأسماء بنت عميس -رضي الله عنها-: «ألا أعلِّمُكِ كلِماتٍ تَقولينَهُنَّ عندَ الكَربِ أو في الكَربِ؟ اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو عند الكرب: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « دَعْوةُ ذي النُّونِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».

وفي بيان متى يفرج الله الكرب، اعلم أن هناك خمسة أمور تعجل الفرج، بل تُعد من أعظم ما يُرجى لتفريج الكُربة ورفع الشدة في العاجلة، والفوز والنجاة من أهوال يوم القيامة، وهذه الأعمال، هي: «القيام بحق الله؛ بالإيمان به، والمُسارعة إلى مرضاته، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وتحكيم شرعه، ومن ذلك: القيام بحقوق عباد الله؛ بالإحسان إليهم في كل دروب الإحسان».

عبادتان للفرج وفك الكرب

جعل الله عزوجل لعباده باب عظيم للفرج ويسر لهم باباً للخروج من الهم والكرب وحذرهم من اليأس، لذا فهناك عبادتان دلت النصوص على أنهما تكشفان الكروب وتفرجان الهموم، العبادة الأولى هي العمرة لأن الحاج والمعتمر ضيوف الله والله لا يخيب ضيفه لأنه الكريم القادر على كل شيء، ومن لم يتمكن من زيارة مكة فعليه بصلاة القيام في الثلث الأخير من الليل.

والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال‏:‏ ‏"‏ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول‏:‏ هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر‏" ‏ [‏رواه الإمام البخاري في صحيحه]‏‏.‏

وهذه الساعة من ساعات الإجابة التي لا يرفع فيها إنسان يده إلى ربه إلا استجاب له مصداقًا للحديث المذكور،الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه يقول للشيء كن فيكون.

قراءة القرآن

دعاء الكرب الشديد مستجاب

اللهم اجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَوماً ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير.

اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله. يا من راح عبرة داود، وكاشف ضُر أيوب، يا مُجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي

اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال “.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت “.

يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم “.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها

لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

دعاء السعادة والرزق

اللهم يا من تملك حوائج السائلين ارزقني وارزق من أحب سرورا لايشوبه حزن وسعادة لا يعكرها شقاء وعافية لاتزول اللهم بعدد من سجد لك اسعدني وأسعدهم وأغفرلي واغفرلهم وفرج همي و همهم ويسر امري وأمرهم.

اللهم أكتب لي أيام جميله إسعدني بتفاصيلها و إغمرني بخيرك الذي لا يفنى ربي إرزقني حظ الدنيا ونعيم الاخرة.

اللهم ارزقني ما أتمنى و أسعدني به. اللهم اغفرلي و اعفو عني و عافني و ارحمني و ارزقني و اسعدني.

ربي وفقني، سخر لي، بشرني، أرح بالي، أسعدني، اعفو عني، ارحمني، ارزقني، ارض عني، يارب احفظني وكن معي اللهم اني استودعك مستقبلي فاجعله اجمل مما تمنيت و اكتب لي الخير في جميع اموري القادمة، اللهم إني سلمتك أمري ونفسي في الدنيا فأجعل دنياي كما تحب.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخير لم أفكر به وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة واستجابة دعوات أكررها دائما ربي وفقني، سخر لي، بشرني، أرح بالي وقلبي، أسعدني، اعفو عني ارحمني، قر عيني، أرض عني، هب لي ما أتمنى وما أريد يا الله.