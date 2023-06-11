كولر يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي بفندق الإقامة

أعلن اللاعب أحمد حسن عن عقد كولر محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"كولر يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي في الخامسة بفندق الإقامة وتتحرك الحافلة لملعب اللقاء عند الثامنة مساءا".

تشكيل الوداد

استقر البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، المقرر لها، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد 2-1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، الأحد الماضي.

استقر البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، المقرر لها، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد 2-1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، الأحد الماضي.