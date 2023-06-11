تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و519 شاحنة، و93 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و262 شاحنة، و79 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و257 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، الأحد، لمغادرة السفينتين “بوسيدون إكسبريس” و"أمل"، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين “الحرية 2” و"بوسيدون إكسبريس"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و135 شاحنة.

ويشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة “سينا”.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكبا بموانيها.

