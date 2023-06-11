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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أغبياء" .. ذعر في الغرب بعد النتائج الكارثية للهجوم الأوكراني المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة ”آسيا تايمز”، نقلا عن ضابط أوروبي رفيع المستوى، أن الجيش الأوكراني استخدم مركبات مدرعة غربية لتنفيذ تكتيكات انتحارية.

وكشف الضابط الأوروبي، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته  عن خطط الجيش الأوكراني، موضحا الفشل الأخير للقوات الأوكرانية بنتائج التدريب البريطاني.

وقال: “إذا كنت تريد قيادة هجوم ولديك عشرات الألوية وعشرات الدبابات، فأنت تركزهم وتحاول اختراقها… الأوكرانيون يسارعون في خمسة اتجاهات مختلفة. حاولنا إخبارهم بوقف هذه التكتيكات المتباينة، وتحديد الضربة الرئيسية بدعم المشاة المناسب، ثم فعل ما في وسعهم".

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كما علق مصدر آخر على فقدان أوكرانيا حوالي أربعين دبابة نتيجة تكتيكات الجيش الروسي.

وقال في إشارة إلى اختراق الجنرال الألماني، هاينز جوديريان، بالقرب من سيدان خلال معركة فرنسا في عام 1940: “حاول الأوكرانيون استخدام تكتيكات الجنرال الألماني هاينز جوديريان. لكن جوديريان كان لديه ثلاثة آلاف دبابة، وهؤلاء الحمقى فقدوا للتو 30 دبابة لديهم”.

وأضاف:” بدون تفوق جوي ، هذه مهمة انتحارية ".

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