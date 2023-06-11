أسلحة الغرب دمرت .. قوات الجيش الأوكراني تكشف عن كارثة بشأن الهجوم المضاد

قال جنود إحدى الوحدات الأوكرانية، اليوم الأحد، إن معظم مركبات المشاة القتالية من طراز “برادلي” دمرت خلال الهجوم المضاد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، " أعلنت مجموعة من الجنود الأوكرانيين أنها فقدت معظم مدرعات “برادلي” الأمريكية أثناء هجومها المضاد”.

وأضافت أنه “من بين المدرعات التسع التابعة لوحدة المشاة الآلية، تحطمت ست مدرعات ونجت واحدة فقط من الأضرار".

وعندما سئل أحد الجنود عما إذا كان قد تم الاستيلاء على أي منطقة، وضع إصبع السبابة والإبهام معًا لتأكيد فشل مهمة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنه بعد بدء الهجوم المضاد، اشتكى جنود الجيش الأوكراني من عدم كفاية تدريب ضباطهم ومعدات حلف الناتو التي قدمها الغرب.

وقال أحد الجنود، لصحيفة “وول ستريت جورنال”: إن القوات الروسية كانت تنتظرنا فقط… كانت هناك مواقع معدة في كل مكان... لقد كان جدارًا من الصلب".

ووفقًا لجنود الجيش الأوكراني، فإن المعدات التي يوفرها الغرب ليست مناسبة لأراضي البلاد بسبب الظروف الجوية، حيث إنها مخصصة بشكل أكبر للصحارى والمناطق الحضرية، مما يجعل من الصعب على القوات المتقدمة التقدم.