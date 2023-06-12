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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. عزاء والدة الفنانة منال عبد اللطيف

منال عبد اللطيف
منال عبد اللطيف

يقام اليوم الاثنين، عزاء والدة الفنانة منال عبد اللطيف، داخل قاعة المروة في مسجد الرحمن الرحيم.

وفاة والدة منال عبد اللطيف

وكانت والدة الفنان  منال عبد اللطيف، قد وافتها المنية، مساء الجمعة، وشيعت جنازتها بعد صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة.
 

وانتابت الفنانة منال عبد اللطيف حالة من البكاء الشديد لحظة تشييع جثمان والدتها وذلك من مسجد السيدة نفيسة وتوديعها الى مثواها الأخير. 

يوم الإثنين.. الفنانة منال عبد اللطيف تعلن تغيير موعد عزاء والدتها

قلبى بيوجعنى.. انهيار منال عبد اللطيف من البكاء لحظة تشييع جثمان والدتها

وقامت منال عبد اللطيف بتوديع والدتها بكلمات مؤثرة لحظة تشييع جثمانها حيث قالت “قلبى بيوجعنى عليكى”. 

منال عبد اللطيف والحجاب 

ونفت الفنانة منال عبداللطيف تمامًا، كون إنها ارتدت الحجاب بسبب تساقط شعرها، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو مرورها بقصة مأساوية على حد تعبيرها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، موضحة: “عشت قصة مأساوية، لأن كان في واحدة فضلت تكلمني على الماسنجر وتقولي أنت اتحجبتي ليه، قولتلها الحمد لله، قالتلي لا أنتي اتحجبتي علشان انتي قرعة”.

وتابعت: “الست دي قالت لي أنا عرفت أنك كنتي بتصبغي شعرك ووقع وبقيتي قرعة علشان كده اتحجبتي، على الرغم من أن عمري ما عملت صبغة في شعري”.

وروت الفنانة منال عبداللطيف قصة ارتدائها الحجاب، موضحة: “قرار الحجاب مكنش مفاجئ وقعدت سنتين محتارة ومترددة في إني آخد القرار لحد ما جاتلي رؤية في المنام فيما معناها تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقلت توكلت على الله وأخبرت زوجي بقرار الحجاب وفي الأول مكنش مصدقني، لأن شخصية مزاجه شوية، ولكني أكدت له إني اتحجبت وقولتله يشتريلي ملابس جديدة مناسبة للحجاب، ولو عايزة اقلع الحجاب هقلعه لكن مش هتحايل على قراري مع ربنا وأمثل وانا لابسة باروكة”.

ومنال عبداللطيف، هي ممثلة بدأت مسيرتها منذ الطفولة في برامج الأطفال منها “البرلمان الصغير”، فكان أول من اكتشفها المخرج محمود ابراهيم، الذي قدمها للعمل في مسلسل الأطفال بندق وبندقة.

وشاركت الفنانة منال عبداللطيف في العديد من المسلسلات الدرامية منها “ضمير أبلة حكمت، فوازير جدو عبده، أرابيسك، السيرة الهلالية، رياح الماضي، الأبطال”، إلى جانب مشاركتها في مسرحية “أنا لايص وأخويا هايص”، وظلت مستمرة في عملها الفني حتى ارتدت الحجاب عام 2012 واعتزلت الفن.

منال عبد اللطيف مسجد الرحمن الرحيم مسجد السيدة نفيسة منال عبد اللطيف والحجاب

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