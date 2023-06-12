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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجدي: قمت بـ 3 أعمال فنية عام 2017 .. فيديو

أحمد مجدي
أحمد مجدي

قال الفنان أحمد مجدي، إنه كان ضحية الرومانسية المفرطة، لانه كام يبالغ في أحلامه وعاطفته في بداية حياته خاصة في مرحلة المراهقة، مشيراً إلى أنه وصل في الوقت الحالي الي حالة التوازن بين عاطفته وعقله.

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وأضاف "أحمد مجدي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن قام بثلاث أعمال فنية في عام 2017، وهذه الأعمال كانت هي مسلسلات "الأعلي سعر" و "لا تطفئ الشمس" و "واحة الغروب".

وتابع أحمد مجدي، أن هذا العام كان به زخم كبير من الأعمال الفنية له، موضحاً أنه كان يقوم بإدخار الأموال في هذا الوقت حتي يستطيع السفر إلي الهند وأخذ كورس في اليوجا.

أحمد مجدى الدراما المصرية الفنان احمد مجدي برنامج من مصر قناة سى بى سى مرحلة المراهقة

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