رئيس حي شرق بالإسكندرية تكرم مديري وعمال النظافة تقديرا لجهودهم

كرم اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية اليوم، عددا من مديري وعمال النظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ، تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة وعرفانا بدورهم وتميزهم في عملهم وتعاونهم مع الحي.

وأهدى رئيس الحي شهادات التقدير للمكرمين، موجهاً لهم التحية والتقدير لحرصهم الدائم على الارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للحي، والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم لرفع كفاءة منظومة النظافة، قائلا: "نفتخر بهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون بكل تفان وإخلاص ليل نهار لخدمة وطنهم".

وأكد حبيب على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى استمرار المتابعات الميدانية اليومية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بنطاق الحي للحفاظ على مستوى النظافة المطلوب وكذا مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .