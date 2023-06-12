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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وش السعد.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب عقب التتويج بدوري الأبطال

الخطيب برفقه كهربا
الخطيب برفقه كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورتين برفقه الخطيب، عبر خاصية “الاستوري”، من داخل الطائرة الخاصة ببعثة النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا في عام 2021 و2023.

وعلق كهربا علي الصورة، كاتبًا: “وش السعد”.

وكشف العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن مفاجأة بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد حصد الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية عن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، بقول لجماهير النادي الأهلي اطمنوا بشأن اللاعب، وسنقف بجانبه خلال الفترة القادمة.

وأضاف، بالتأكيد النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة، واحنا الفريق الاقوي في أفريقيا ونجحنا في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في النهاية، بعزيمة لاعبي الفريق، بعد المستويات التي تم تقديمها في مباراة اليوم أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في النهائي.

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .

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