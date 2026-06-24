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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفعت فياض: التعليم أنشأت 612 مجمعًا امتحانيًا يضم 2030 لجنة لإحكام الرقابة داخل اللجان

رفعت فياض
رفعت فياض
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد حالة من الهدوء والتنظيم تختلف عن الأعوام السابقة، بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف تقليل التوتر لدى الطلاب، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص داخل اللجان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بداية امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت مختلفة، بعدما خصصت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأول بالكامل للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، مثل التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية للثانوية الحديثة، والاقتصاد والإحصاء للثانوية القديمة.

وأضاف: "الطالب يدخل الامتحانات بأريحية لأنه لا يكون مطالبًا بالحصول على الدرجة النهائية في هذه المواد، وبالتالي يتخلص من رهبة البداية، بينما تنطلق الامتحانات الفعلية للمواد الأساسية المضافة للمجموع اعتبارًا من الأسبوع التالي".

وأوضح  أن الوزارة اتخذت إجراءات تنظيمية جديدة، من بينها إنشاء 612 مجمعًا امتحانيًا تضم نحو 2030 لجنة على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم في إحكام المتابعة والرقابة داخل اللجان.

وأشار إلى أن التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث وأي وسائل للغش، مع تطبيق إجراءات صارمة، أسهم في توفير أجواء هادئة داخل اللجان، بما يضمن حصول كل طالب على حقه في إطار من العدالة.

وأشار إلى  أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتضمن 5 مواد فقط تضاف إلى المجموع بإجمالي 320 درجة، وهو ما يقلل من الضغوط الواقعة على الطلاب.


 

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