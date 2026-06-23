متحدث التعليم: واقعة شغب بإحدى المدراس بسوهاج وموقف حاسم للوزير

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن أحداث شغب بأحد المدراس، مشيرا إلى أعمال شغب حدثت في مدرسة الروافع الاعدادية الثانوية في سوهاج أثناء سير امتحانات الشهادة الاعدادية.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اي سلوك من هذا النوع لن يتم التسامح معه.. وزير التربية والتعليم وجه بعدم التهاون مع اي سلوك يضر بالمؤسسات التعليمية.

وأكمل شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم اكد ان عودة الطلاب المتورطين لن يتم الا بعد تحمل أولياء امورهم تكلفة اصلاح التلفيات بالمدرسة"