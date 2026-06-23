لبحث استغلاله.. محافظ الوادي الجديد تتفقّد مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بباريس

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بمركز باريس، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على الإمكانات والتجهيزات المتاحة بالمبنى لبحث الاستفادة من الطابق الثاني لتخصيصه مقرًا لمدرسة التمريض بالتعاون بين المحافظة وشركاء التنمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول الحكومية وإعداد وتأهيل الكوادر التمريضية اللازمة لخدمة القطاع الصحي بالمركز.

كما بحثت استغلال الطابق الأول لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة لأبناء المركز ضمن المنحة مقدمة من السفارة الكندية، موجهةً في بإعداد تصور فني متكامل لاستغلال المساحات الشاغرة واستيفاء المتطلبات اللازمة لتجهيز المبنى وتشغيله وفق الاشتراطات المعتمدة.