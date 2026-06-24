عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، بأن خام برنت ينخفض إلى 75.93 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ مطلع مارس.

أسعار النفط العالمية بعد انتهاء الحرب



شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، إذ قفز خام برنت متجاوزاً مستوى 125 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع مجدداً عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران ووقف العمليات العسكرية.

وسجل خام برنت خلال تعاملات الأسبوع عند مستوى 76 دولاراً للبرميل ، وجاء هذا الانخفاض بعدما تم الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز، حيث أظهرت البيانات تدفق ملايين البراميل.

أسعار البنزين في مصر



شهدت أسعار الوقود في مصر استقراراً اليوم عند المستويات المعلنة رسمياً بعد آخر زيادة أقرتها وزارة البترول، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الفترة الماضية، وجاءت أسعار البنزين والسولار المطبقة حالياً على النحو التالي:

- بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

- بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

- بنزين 95: 24.00 جنيهاً للتر

- السولار: 20.50 جنيه للتر

- الكيروسين: 20.50 جنيه للتر

- أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيهاً

- أسطوانة الغاز التجاري: 550 جنيهاً

وتواصل محطات الوقود على مستوى الجمهورية العمل بهذه الأسعار المعتمدة، كما استقرت أسعار أسطوانات الغاز.



