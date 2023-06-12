مدرب حراس الأهلي يطير إلى بلجيكا عقب الفوز ببطولة إفريقيا

ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، توجه إلى بلجيكا من المغرب مباشرة، لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم 23 من نفس الشهر، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة بعد التعادل مع الوداد البيضاوي 1-1 في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف الأهلي محمد عبد المنعم، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب والتي أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1، أحرز هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.