راسلوني على هذا الرقم.. تغريدة غريبة من بايدن تثير سخرية متابعيه

نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، تغريدة غريبة أثارت سخرية الكثيرين من متابعيه حيث وضع رقم هاتف وطلب مراسلته عليه واخباره بالخطط الصيفية.

وقال بايدن في تغريدته:" إذا لم تقوموا بذلك بالفعل-أرسلوا لي رسالة نصية على (302) 404-0880".

وأضاف: "اخبروني عن خططكم أنتم وعائلتكم لهذا الصيف".

وجاءت التعليقات ساخرة بشكل كبير، كما اعاد الكثيرون نشر التغريدة واعتبروها كمزحة فيما بينهم.

وخلال الفترة الأخيرة كثرت هفوات الرئيس الأمريكي مما جعل الكثير يشكك في قواه العقلية مع تجاوزه الـ80 عاما، الأمر الذي يجعل موقفه صعب أمام منتقديه ورافضي ترشحه مجددا للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة في 2024.

وفي أواخر الاسبوع الماضي، ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ جديدا خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، البيت الأبيض حيث ناداه بـ "السيد الرئيس" بدلا من "السيد رئيس الوزراء البريطاني".

وأدرك الرئيس الأمريكي بسرعة الخطأ الذي وقع فيه ليقوم بتصحيحه على الفور ممازحا سوناك "لقد قمت بترقيتك".

قال الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما ، وهو يجلس على الجانب الآخر من السيد سوناك في الاجتماع الثنائي، "حسنا، السيد الرئيس-السيد الرئيس ، لقد قمت بترقيتك للتو. السيد رئيس الوزراء"، ليضحك سوناك من الخطأ.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو أن الرئيس الأمريكي يتعثر في كلماته مؤخرًا.

وجدير بالذكر أنه في لقاء سابق لبايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ناداه بـ"راشي" بدلا من "ريشي".