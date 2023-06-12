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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مؤسسة فرنسية: نستهدف إعطاء صورة إيجابية عن الدين والحضارة الإسلامية

غالب بن الشيخ، رئيس
غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا

قال غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا، إننا نستهدف إعطاء صورة إيجابية عن الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية.

وعن أنواع الهيئات الدينية في فرنسا، أوضح خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض الهيئات التي تهتم بتطبيق المناسك والشعائر الدينية، ومثل هذه الهيئات هي التي تعطي الإشارة حينما يبدأ صيام شهر رمضان أو الذهاب إلى مكة المكرمة في موسم الحج وغيرها، وكل ما يتعلق بتطبيق الشعائر الدينية.

وأضاف: «وهناك مؤسسات مثل مؤسسة الإسلام في فرنسا التي تسعى وتبذ قصارى جهدها في التربية والتكوين والتعليم وإعطاء مجال كبير للثقافة والنزعة للأنسنة والقيم الجمالية ولتهذيب الأخلاق، ولتحضير الفرد ليعرف البعد الحضاري للحضارة الإسلامية».

 

 نعطي صورة جميلة وحقيقة على ما يتعلق بالدين الإسلامي

وتابع: «والهدف أن نعطي صورة جميلة وحقيقة على ما يتعلق بالدين الإسلامي وخاصة بالحضارة الإسلامية».

مؤسسة الإسلام فرنسا الدين الإسلامي المناسك والشعائر الدينية

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