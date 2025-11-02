قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين .. صور
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجة بفضية المونديال بالورود في المطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تنظم ورشة العمل الثانية حول النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة العمل الثانية بعنوان "النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي"، لقطاع العلوم الأساسية، والطبية، والهندسية، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

حاضر خلال الورشة كل من د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.سهير رمضان عميد كلية العلوم، ود.خديجة جعفر رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجمع من طلاب الدراسات العليا بالجامعة.

وأكد د.محمد سامي عبدالصادق، حرص الجامعة على ترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، باعتبارها جزءًا أساسيا من خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي، وتحقيق الريادة العالمية في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي في إطار التزام الجامعة بسياساتها الراسخة في صون القيم البحثية، وتعزيز بيئة علمية تقوم على الأمانة والدقة والاحترام المتبادل، ولافتًا إلى اعتزام الجامعة تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التثقيفية التي تستهدف تنمية مهارات الباحثين في التوثيق العلمي، وحفظ الحقوف الفكرية، وتعزيز قيم المساءلة والمسئولية البحثية.

وفى محاضرته التي ألقاها ضمن فعاليات الورشة استعرض د.محمود السعيد مفهوم ميثاق الأخلاقيات بوجه عام، والمبادئ الأخلاقية المتفق عليها في البحث العلمي والتي وضعتها الجمعية الطبية العالمية، والاتحاد العالمي للأخلاقيات، حيث يتعلق المبدأ الأول باحترام الأفراد من خلال إعطاء الحرية في المشاركة، والمشاركة الطوعية، واحترام كرامة الإنسان، وصون حقوق الفئات الضعيفة مثل الأطفال وذوي الهمم، وكذلك المبدأ الثاني في المنفعة الحقيقة التي يحقهها البحث العلمي للفرد والمجتمع، أما المبدأ الثالث فيتعلق بعدم الإيذاء وإحداث الضرر وحماية المبحوثين من المخاطر، والمبدأ الرابع يتعلق بتحقيق العدالة في توزيع المنافع والأعباء الخاصة بالبحث العلمي.

وأكد د.محمود السعيد ضرورة حوكمة إجراءات البحث العلمي من خلال تحقيق النزاهة، والشفافية، والعدالة، والمساءلة القانونية والأخلاقية، ومشاركة أصحاب المصلحة، وسيادة القانون للحافظ على حقوق الملكية الفكرية، موضحًا الأسباب التي تؤدي إلى سحب المجلات العلمية والتي يتعلق بعضها بأسباب علمية وبحثية، أو أسباب أخلاقية، أو أسباب قانونية أو إجرائية، مشيرًأ إلى أثر السحب علي الباحث، والفرق بين مفهوم "التصحيح والسحب"، ومستعرضًا أكثر الدول التي يتم بها سحب المقالات العلمية على مستوى العالم.

كذلك أشار نائب رئيس الجامعة، إلى الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تتخذها الجامعة لتقليل نسب المقالات المسحوبة، والتي من بينها البدء في إنشاء مكتب النزاهة الأكاديمية على مستوى الجامعة، وزيادة الأنشطة التوعوية بأسباب ومردود سحب المقالات العلمية مثل الدورات وورش العمل والمقالات، ومتابعة دورية للابحاث التي تتعرض للسحب من قِبل دور النشر مع منع التقدم لمكافأت النشر الدولي لهذه الأبحاث، وإعداد تقرير سنوي عن وضع جامعة القاهرة فيما يخص المقالات المسحوبة مع العرض على المجالس المعنية، وتواصل إدارة الجامعة مع الكليات بعناوين المقالات وأسماء الباحثين الذين لديهم مقالات مسحوبة، وتحديث سياسة الملكية الفكرية على مستوى الجامعة.

وتناولت د.خديجة جعفر رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بالجامعة، خلال ورشة العمل، تعريف النزاهة الأكاديمية وأهميتها فى البيئة الجامعية، والقيم الأساسية: الأمانة، المسئولية، العدالة، الاحترام، الثقة، وأشكال السلوك غير الأخلاقي في الدراسة مثل الغش، والانتحال، والتزوير، وتطرقت إلى مفهوم البحث العلمى المسئول، وأهمية الأمانة والدقة في جمع البيانات وتحليلها وعرضها، والتوثيق العلمي (الاقتباس، المراجع، تجنب الانتحال)، والاعتبارات الأخلاقية في البحث: موافقات لجان أخلاقيات البحث، وخصوصية المشاركين وسرية البيانات، وتجنب تضارب المصالح، والتعامل مع التحارب السريرية، الأبحاث الاجتماعية.

كما  استعرضت د.سهير رمضان عميد كلية العلوم، تعريف أخلاقيات البحث العلمي، وأخلاقيات الباحث، والمخالفات البحثية مثل تحريف النتائج والنشر المتكرر أو المزدوج، والنشر العلمي والأمانة، مثل حقوق الباحثين والمشاركين، ومعايير اختيار المجلات العلمية الموثوقة، وسياسات النشر المفتوح، إلي جانب عرض دراسة حالة لممارسات صحيحة وخاطئة، وتدريبات على التوثيق الصحيح والاقتباس، إضافة إلى نقاشات جماعية حول التحديات الأخلاقية.

جامعة القاهرة الدراسات العليا الدراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

صحه دمياط

ضبط وإعدام أكثر من 800 كيلو من الأغذية والمشروبات الفاسدة بدمياط

صحه دمياط

انطلاق قافلة طبية مجانية تردد عليها 1413 مواطنا بدمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد