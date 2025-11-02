قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
أخبار البلد

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

 استضافت جامعة عين شمس، بشقيها الحكومي والأهلي الاجتماع السابع للجنة قطاع الدراسات البينية، وذلك بمقر الجامعة بمبنى i-HUB، برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس اللجنة، وأمانة الدكتور محمد عبد الكريم صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية.

في مستهل اللقاء، رحّبت الدكتورة أماني أسامة كامل بأعضاء اللجنة، معربةً عن سعادتها باستضافة الاجتماع في رحاب جامعة عين شمس، مؤكدةً حرص الجامعة على دعم الدراسات البينية باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي، وبما يسهم في إعداد خريج قادر على الإبداع ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

وأكدت أن جامعة عين شمس تخطو خطوات ثابتة نحو ترسيخ مفهوم الدراسات البينية وتوسيع تطبيقاتها في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرةً إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية مرنة تتيح التعاون بين التخصصات وتدعم الابتكار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، وجّه الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة، التهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا حافلًا بالإنجاز والتميز، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتورة أماني أسامة كامل، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال.

كما عبّر عن فخر اللجنة بفوزك الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، معتبرًا ذلك إنجازًا مشرفًا لمصر والعالم العربي، وهنّأ الدكتور شيرين حلمي لاختياره ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025، متمنيًا له دوام التوفيق.

ووجّه التهنئة كذلك إلى الأستاذة الدكتورة غادة عبد الباري بمناسبة تعيينها مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، تقديرًا لعطائها العلمي المتميز.

شهد الاجتماع حضور نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء ممثلين عن كليات الجامعات الحكومية والأهلية ومؤسسات الصناعة، حيث دار نقاش مثمر حول سبل تطوير قطاع الدراسات البينية وتعزيز التكامل بين التخصصات، بما يدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في مؤسسات التعليم العالي.

وفي كلمته، رحّب الدكتور محمد عبد الكريم صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية وأمين اللجنة، بأعضاء اللجنة مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث العلمي تأتي في إطار دعم الجامعة لتوجهات الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبناء منظومة تعليمية متطورة ترتكز على الإبداع والمعرفة التطبيقية.

وأشار إلى أن الدراسات البينية تمثل مستقبل التعليم الجامعي، لما تحققه من تكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن جامعة عين شمس الأهلية تسعى من خلال برامجها الأكاديمية الحديثة إلى إعداد خريج يمتلك مهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال وقادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة اللوائح البينية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية، وطرحت عددًا من التوصيات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة الدراسات البينية في الجامعات المصرية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها رسميًا.

